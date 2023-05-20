CANLI MAÇ İZLE | Nazilli Belediyespor - Bursaspor YouTube canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 38. haftasında Nazilli Belediyespor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı nereden izlenir? Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Nazilli Belediyespor - Bursaspor maçı canlı izle link...
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 38. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Nazilli Belediyespor ile Bursaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Nazilli Belediyespor, ligde oynadığı 35 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Somaspor'a 2-0 kaybeden Nazilli Belediyespor, topladığı 45 puanla 12. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 35 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Somaspor'a 5-3 mağlup olan Bursaspor, topladığı 45 puanla 14. sırada yer alıyor.
Nazilli İlçe Stadyumu'ndaki maçta Volkan Bayarslan görev yapacak.