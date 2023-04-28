CANLI MAÇ İZLE | Olympiakos - Fenerbahçe Beko S Sport 2 canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in çeyrek final serisinin 2. maçında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de çeyrek final maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak. Yunanistan'da oynanan ilk maçı Olympiakos 79-68 kazanmayı başarmıştı.
İki takım arasında EuroLeague'in normal sezonunda oynanan ilk maçı Olympiakos kendi sahasında 94-67 kazanmayı başarmıştı. Sezonun ikinci maçında da Olympiakos, İstanbul'da Fenerbahçe Beko'yu 93-73 mağlup etti.
Ev sahibi Olympiakos, EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 24 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de iç sahada 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Olympiakos, normal sezonu topladığı 48 puanla lider olarak tamamlamıştı.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 19 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. EuroLeague'de deplasmanda 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, topladığı 38 puanla 8. sırada yer alarak çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.
OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 21.30'da başlayacak Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ