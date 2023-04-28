CANLI MAÇ İZLE | Olympiakos - Fenerbahçe Beko S Sport 2 canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'de çeyrek final maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak. Yunanistan'da oynanan ilk maçı Olympiakos 79-68 kazanmayı başarmıştı.

İki takım arasında EuroLeague'in normal sezonunda oynanan ilk maçı Olympiakos kendi sahasında 94-67 kazanmayı başarmıştı. Sezonun ikinci maçında da Olympiakos, İstanbul'da Fenerbahçe Beko'yu 93-73 mağlup etti.