CANLI MAÇ İZLE | Olympiakos - Real Madrid TRT Spor canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in final maçında Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Olympiakos - Real Madrid maçı nereden izlenir? Olympiakos - Real Madrid maçı hangi kanalda? Olympiakos - Real Madrid maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de final heyecanı yaşanıyor. Basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçta Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İki takım arasında EuroLeague'in normal sezonunda oynanan iki maçı Olympiakos 89-87 ve 73-60'lık skorlarla kazanmayı başarmıştı.
Olympiakos, EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 24 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Olympiakos, normal sezonu topladığı 48 puanla lider olarak tamamlamıştı. Final Four öncesi eşleştiği seride Fenerbahçe Beko'yu 3-2 ile geçmeyi başaran Olympiakos, Final Four'da da Monaco'yu 84-72 mağlup etti ve finale yükselmeye hak kazandı.
Real Madrid ise EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 23 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Real Madrid, topladığı 46 puanla 3. sırada yer alarak çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Çeyrek final serisinde eşleştiği Partizan'ı 3-2 yenen Real Madrid, Final Four'da da Barcelona'yı 78-66'lık skorla devirerek adını finale yazdırmayı başardı.
OLYMPİAKOS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayacak Olympiakos - Real Madrid maçı TRT Spor ve S Sport ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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