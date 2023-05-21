CANLI MAÇ İZLE | Olympiakos - Real Madrid TRT Spor canlı izle

Olympiakos, EuroLeague'de oynadığı 34 maçta 24 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Olympiakos, normal sezonu topladığı 48 puanla lider olarak tamamlamıştı. Final Four öncesi eşleştiği seride Fenerbahçe Beko'yu 3-2 ile geçmeyi başaran Olympiakos, Final Four'da da Monaco'yu 84-72 mağlup etti ve finale yükselmeye hak kazandı.