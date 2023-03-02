CANLI MAÇ İZLE | Panathinaikos - Anadolu Efes canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Panathinaikos - Anadolu Efes maçı nereden izlenir? Panathinaikos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Panathinaikos - Anadolu Efes maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Panathinaikos - Anadolu Efes canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Panathinaikos ile Anadolu Efes arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Panathinaikos - Anadolu Efes canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Panathinaikos, EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 8 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olimpia Milano’ya 78-76 kaybeden Panathinaikos, topladığı 16 puanla 16. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Panathinaikos - Anadolu Efes canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda ASVEL’i 90-89 deviren Anadolu Efes, topladığı 24 puanla 11. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Panathinaikos - Anadolu Efes canlı izle - Resim: 4 4 4

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'de başlayacak Panathinaikos - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ