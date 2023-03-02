CANLI MAÇ İZLE | Panathinaikos - Anadolu Efes canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Panathinaikos - Anadolu Efes maçı nereden izlenir? Panathinaikos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Panathinaikos - Anadolu Efes maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Panathinaikos ile Anadolu Efes arasında oynanacak.
Ev sahibi Panathinaikos, EuroLeague'de oynadığı 25 maçta 8 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Olimpia Milano’ya 78-76 kaybeden Panathinaikos, topladığı 16 puanla 16. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Anadolu Efes ise EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda ASVEL’i 90-89 deviren Anadolu Efes, topladığı 24 puanla 11. sırada bulunuyor.
PANATHİNAİKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 22.00'de başlayacak Panathinaikos - Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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