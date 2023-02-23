CANLI MAÇ İZLE | Partizan - Fenerbahçe Beko canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. haftasında Partizan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Partizan - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir? Partizan - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Partizan - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Partizan - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Partizan ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Partizan - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Partizan, EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 13 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bayern Münih'i 82-71 mağlup etmeyi başaran Partizan, topladığı 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Partizan - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 14 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında ALBA Berlin'i 101-86 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 28 puanla 5. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Partizan - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 4 4 4

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 23.00'te başlayacak Partizan - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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