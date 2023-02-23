CANLI MAÇ İZLE | Partizan - Fenerbahçe Beko canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 25. haftasında Partizan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Partizan - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir? Partizan - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Partizan - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Partizan ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.
Ev sahibi Partizan, EuroLeague'de oynadığı 24 maçta 13 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bayern Münih'i 82-71 mağlup etmeyi başaran Partizan, topladığı 26 puanla 6. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 23 maçta 14 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında ALBA Berlin'i 101-86 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 28 puanla 5. sırada bulunuyor.
PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayacak Partizan - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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