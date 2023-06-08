CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle

Bodrumspor ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off oynamaya hak kazandı. Bodrumspor, play-off ilk turunda karşıya karşıya geldiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Play-off ikinci turunda Eyüpspor ile eşleşen Bodrumspor, deplasmanda 1-0 yenildiği maçın rövanşında rakibini kendi sahasında 2-0 mağlup ederek play-off finaline çıkmayı başarmıştı.