CANLI MAÇ İZLE | Pendikspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Pendikspor - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Pendikspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Pendikspor - Bodrumspor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Play-off finalinde keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçta Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Pendikspor sahasında 3-0 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısında Bodrumspor'un sahasında oynanan karşılaşma ise 2-2'lik eşitlikle sona ermiştir.
Pendikspor, ligde oynadığı 36 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Topladığı 67 puanla ligi 3. sırada tamamlayan Pendikspor, doğrudan play-off finaline yükselmeye hak kazanmıştı.
Bodrumspor ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off oynamaya hak kazandı. Bodrumspor, play-off ilk turunda karşıya karşıya geldiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Play-off ikinci turunda Eyüpspor ile eşleşen Bodrumspor, deplasmanda 1-0 yenildiği maçın rövanşında rakibini kendi sahasında 2-0 mağlup ederek play-off finaline çıkmayı başarmıştı.