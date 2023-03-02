CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid – Barcelona canlı izle

İspanya Kral Kupası yarı final 1. maçında Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Barcelona maçı nereden izlenir? Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? Real Madrid - Barcelona maçı 11'leri neler? Real Madrid - Barcelona maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid – Barcelona canlı izle - Resim: 1 1 4

İspanya Kral Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlardan biri de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid – Barcelona canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Real Madrid, ligde 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 52 puanla 2. sırada yer alıyor. Real Madrid, İspanya Kral Kupası’na son 32 turunda katılmıştı. Bu turda Cacereno’yu 1-0 ile geçmeyi başaran Real Madrid, son 16 turunda da Villarreal’i 3-2 ile eleyerek çeyrek finale kalmayı başarmıştı. Çeyrek finalde de Atletico Madrid’i 3-1 yenen Real Madrid, yarı finale yükselmeye hak kazanmıştı.

CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid – Barcelona canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Barcelona ise ligde 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 59 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Barcelona da İspanya Kral Kupası’na son 32 turunda katılmıştı. Bu turda Intercity’i 4-3 ile geçmeyi başaran Barcelona, son 16 turunda da Ceuta’yı 5-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Real Sociedad ile karşılaşan Katalanlar, rakibini 1-0 ile geçerek yarı finale adını yazdırmayı başarmıştı.

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REAL MADRİD – BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 23.00’te başlayacak Real Madrid - Barcelona maçı TİVİBU SPOR 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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