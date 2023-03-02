CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid – Barcelona canlı izle
İspanya Kral Kupası yarı final 1. maçında Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Barcelona maçı nereden izlenir? Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda? Real Madrid - Barcelona maçı 11'leri neler? Real Madrid - Barcelona maçı canlı izle link...
İspanya Kral Kupası’nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlardan biri de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak.
Ev sahibi Real Madrid, ligde 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 52 puanla 2. sırada yer alıyor. Real Madrid, İspanya Kral Kupası’na son 32 turunda katılmıştı. Bu turda Cacereno’yu 1-0 ile geçmeyi başaran Real Madrid, son 16 turunda da Villarreal’i 3-2 ile eleyerek çeyrek finale kalmayı başarmıştı. Çeyrek finalde de Atletico Madrid’i 3-1 yenen Real Madrid, yarı finale yükselmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Barcelona ise ligde 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 59 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Barcelona da İspanya Kral Kupası’na son 32 turunda katılmıştı. Bu turda Intercity’i 4-3 ile geçmeyi başaran Barcelona, son 16 turunda da Ceuta’yı 5-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Real Sociedad ile karşılaşan Katalanlar, rakibini 1-0 ile geçerek yarı finale adını yazdırmayı başarmıştı.
REAL MADRİD – BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 23.00’te başlayacak Real Madrid - Barcelona maçı TİVİBU SPOR 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.