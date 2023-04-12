CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Chelsea canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Chelsea maçı nereden izlenir? Real Madrid - Chelsea maçı hangi kanalda? Real Madrid - Chelsea maçı 11'leri ne? Real Madrid - Chelsea maçı canlı izle link...
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Real Madrid ile Chelsea arasında oynanacak.
Ev sahibi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla F Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen İspanyol ekibi, rakibini 5-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Konuk ekip Chelsea ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla E Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Borussia Dormund ile eşleşen Chelsea, deplasmanda 1-0 yenildiği maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Estadio Santiago Bernabeu'daki maçta hakem François Letexier görev yapacak.