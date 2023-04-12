CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Chelsea canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Chelsea maçı nereden izlenir? Real Madrid - Chelsea maçı hangi kanalda? Real Madrid - Chelsea maçı 11'leri ne? Real Madrid - Chelsea maçı canlı izle link...

# real madrid # chelsea # futbol # uefa şampiyonlar ligi # exxen
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Chelsea canlı izle - Resim: 1 1 5

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Real Madrid ile Chelsea arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Chelsea canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla F Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen İspanyol ekibi, rakibini 5-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Chelsea canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Chelsea ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla E Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Borussia Dormund ile eşleşen Chelsea, deplasmanda 1-0 yenildiği maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Chelsea canlı izle - Resim: 4 4 5

Estadio Santiago Bernabeu'daki maçta hakem François Letexier görev yapacak.