CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Fenerbahçe Beko canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 31. haftasında Real Madrid ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir? Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 31. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Real Madrid ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.
Ev sahibi Real Madrid, EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bologna'yı 96-76 mağlup etmeyi başaran Real Madrid, topladığı 42 puanla 2. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 18 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Zalgiris Kaunas'ı 87-79 ile geçmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 36 puanla 5. sırada bulunuyor.
REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 21.45'te başlayacak Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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