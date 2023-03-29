CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Fenerbahçe Beko canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 31. haftasında Real Madrid ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir? Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 31. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Real Madrid ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Real Madrid, EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Bologna'yı 96-76 mağlup etmeyi başaran Real Madrid, topladığı 42 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 30 maçta 18 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Zalgiris Kaunas'ı 87-79 ile geçmeyi başaran Fenerbahçe Beko, topladığı 36 puanla 5. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 4 4 4

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 21.45'te başlayacak Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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