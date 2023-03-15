CANLI MAÇ İZLE | Real Madrid - Liverpool canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Liverpool maçı nereden izlenir? Real Madrid - Liverpool maçı hangi kanalda? Real Madrid - Liverpool maçı 11'leri ne? Real Madrid - Liverpool maçı canlı izle link...
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Real Madrid 5-2 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla F Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
Konuk ekip Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla A Grubu'nu 2. sırada bitiren İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayacak Real Madrid - Liverpool maçı EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
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