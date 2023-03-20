CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Bodrumspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Sakaryaspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Bodrumspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sakaryaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'a 1-0 kaybeden Sakaryaspor, topladığı 43 puanla 6. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybeden Bodrumspor, topladığı 41 puanla 7. sırada yer alıyor.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Turgut Doman görev yapacak.