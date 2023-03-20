CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Bodrumspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Sakaryaspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Bodrumspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Bodrumspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sakaryaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Bodrumspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 25 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'a 1-0 kaybeden Sakaryaspor, topladığı 43 puanla 6. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Bodrumspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybeden Bodrumspor, topladığı 41 puanla 7. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Bodrumspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Turgut Doman görev yapacak.