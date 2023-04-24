CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Boluspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Boluspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Boluspor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sakaryaspor ile Boluspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Boluspor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 32 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'a 3-2 kaybeden Sakaryaspor, topladığı 55 puanla 5. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Boluspor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 31 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Boluspor, topladığı 47 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Boluspor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Mert Güzenge görev yapacak.