CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Boluspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Boluspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sakaryaspor ile Boluspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 32 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'a 3-2 kaybeden Sakaryaspor, topladığı 55 puanla 5. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Boluspor ise ligde oynadığı 31 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Boluspor, topladığı 47 puanla 11. sırada yer alıyor.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Mert Güzenge görev yapacak.