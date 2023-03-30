CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Eyüpspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sakaryaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'u 2-1 yenmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 49 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 53 puanla 2. sırada yer alıyor.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Burak Pakkan görev yapacak.