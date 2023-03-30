CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Eyüpspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Eyüpspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sakaryaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Eyüpspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'u 2-1 yenmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 49 puanla 4. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Eyüpspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybeden Eyüpspor, topladığı 53 puanla 2. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Eyüpspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Burak Pakkan görev yapacak.