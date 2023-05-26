CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Eyüpspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig Play-off ilk turunda Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı yaşanıyor. Play-off ilk turunda keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlardan biri de Sakaryaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Eyüpspor kendi evinde 2-1 kazanmayı başarmıştı. Ligin ikinci yarısında Sakarya'da oynanan maçı ise Sakaryaspor 2-0 kazanmayı bildi.
Ev sahibi Sakaryaspor ligde oynadığı 36 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 5. sırada tamamlayan Sakaryaspor, play-off oynamaya hak kazandı.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 6. sırada tamamlayan Eyüpspor, play-off turuna yükselmeyi başardı.