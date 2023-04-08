CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Manisa FK canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Manisa FK maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sakaryaspor ile Manisa FK arasında oynanacak.
Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 29 maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altay'a 3-1 kaybeden Sakaryaspor, topladığı 52 puanla 4. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Manisa FK ise ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 ile geçmeyi başaran Manisa FK, topladığı 45 puanla 8. sırada yer alıyor.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.