CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Pendikspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor - Pendikspor maçı nereden izlenir? Sakaryaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Pendikspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sakaryaspor ile Pendikspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Sakaryaspor ligde oynadığı 34 maçta 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0'lık skorla geçmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 59 puanla 4. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 33 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 ile geçmeyi başaran Pendikspor, topladığı 61 puanla 3. sırada yer alıyor.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Turgut Doman görev yapacak.