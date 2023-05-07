CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Pendikspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor - Pendikspor maçı nereden izlenir? Sakaryaspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Pendikspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Pendikspor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sakaryaspor ile Pendikspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Pendikspor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Sakaryaspor ligde oynadığı 34 maçta 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0'lık skorla geçmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 59 puanla 4. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Pendikspor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 33 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 ile geçmeyi başaran Pendikspor, topladığı 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Pendikspor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Turgut Doman görev yapacak.