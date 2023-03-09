CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Samsunspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor - Samsunspor maçı nereden izlenir? Sakaryaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Samsunspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sakaryaspor ile Samsunspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 23 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 40 puanla 6. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 45 puanla 2. sırada bulunuyor.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Alper Akarsu görev yapacak.