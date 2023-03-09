CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Samsunspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor - Samsunspor maçı nereden izlenir? Sakaryaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Samsunspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Samsunspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sakaryaspor ile Samsunspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Samsunspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Sakaryaspor, ligde oynadığı 23 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 40 puanla 6. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Samsunspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 45 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sakaryaspor - Samsunspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçta hakem Alper Akarsu görev yapacak.