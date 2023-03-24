CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Altınordu canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Altınordu maçı nereden izlenir? Samsunspor - Altınordu maçı hangi kanalda? Samsunspor - Altınordu maçı canlı izle link...

# samsunspor # altınordu # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Altınordu canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Samsunspor ile Altınordu arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Altınordu canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmeyi başaran Samsunspor, topladığı 54 puanla 1. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Altınordu canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 25 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Altınordu, topladığı 20 puanla 16. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Altınordu canlı izle - Resim: 4 4 4

SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayacak Samsunspor - Altınordu maçı TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ