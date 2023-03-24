CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Altınordu canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Altınordu maçı nereden izlenir? Samsunspor - Altınordu maçı hangi kanalda? Samsunspor - Altınordu maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Samsunspor ile Altınordu arasında oynanacak.
Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etmeyi başaran Samsunspor, topladığı 54 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 25 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Altınordu, topladığı 20 puanla 16. sırada yer alıyor.
SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayacak Samsunspor - Altınordu maçı TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.