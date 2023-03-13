CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Bandırmaspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Bandırmaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Samsunspor - Bandırmaspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Samsunspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 48 puanla 2. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bandırmaspor ise ligde oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'a 1-0 kaybeden Bandırmaspor, topladığı 34 puanla 11. sırada yer alıyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta hakem Kutluhan Bilgiç görev yapacak.