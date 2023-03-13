CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Bandırmaspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Bandırmaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Samsunspor - Bandırmaspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Bandırmaspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Samsunspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Bandırmaspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 48 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Bandırmaspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Bandırmaspor ise ligde oynadığı 23 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor'a 1-0 kaybeden Bandırmaspor, topladığı 34 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Bandırmaspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta hakem Kutluhan Bilgiç görev yapacak.