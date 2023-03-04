CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Çaykur Rizespor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.
Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Samsunspor, topladığı 42 puanla 2. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 ile geçen Çaykur Rizespor, topladığı 37 puanla 5. sırada bulunuyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta hakem Yiğit Arslan görev yapacak.