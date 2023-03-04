CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Çaykur Rizespor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Samsunspor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Samsunspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Samsunspor, topladığı 42 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 ile geçen Çaykur Rizespor, topladığı 37 puanla 5. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Çaykur Rizespor canlı izle - Resim: 4 4 5

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta hakem Yiğit Arslan görev yapacak.