CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Keçiörengücü TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Samsunspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Samsunspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Samsunspor - Keçiörengücü maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Samsunspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak.
Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 66 puanla 1. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Keçiörengücü ise ligde oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 4-0 ile geçmeyi başaran Keçiörengücü, topladığı 50 puanla 8. sırada yer alıyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.