CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Keçiörengücü TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Samsunspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Samsunspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Samsunspor - Keçiörengücü maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Keçiörengücü TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Samsunspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Keçiörengücü TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Tuzlaspor'u 1-0 ile geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 66 puanla 1. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Keçiörengücü TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Keçiörengücü ise ligde oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 4-0 ile geçmeyi başaran Keçiörengücü, topladığı 50 puanla 8. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Keçiörengücü TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.