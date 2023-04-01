CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Pendikspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Pendikspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? Samsunspor - Pendikspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Samsunspor ile Pendikspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 28 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'u 5-1'lik skorla geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 27 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 yenmeyi başaran Pendikspor, topladığı 50 puanla 4. sırada yer alıyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.