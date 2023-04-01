CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Pendikspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Pendikspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Pendikspor maçı hangi kanalda? Samsunspor - Pendikspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Pendikspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Samsunspor ile Pendikspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Pendikspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 28 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'u 5-1'lik skorla geçmeyi başaran Samsunspor, topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Pendikspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 27 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 yenmeyi başaran Pendikspor, topladığı 50 puanla 4. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Pendikspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.