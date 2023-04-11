CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Tuzlaspor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda? Samsunspor - Tuzlaspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Tuzlaspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Samsunspor ile Tuzlaspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Tuzlaspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 kaybeden Samsunspor, topladığı 63 puanla 1. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Tuzlaspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Tuzlaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Tuzlaspor, topladığı 34 puanla 12. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Tuzlaspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.