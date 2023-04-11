CANLI MAÇ İZLE | Samsunspor - Tuzlaspor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. Samsunspor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Samsunspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda? Samsunspor - Tuzlaspor maçı canlı izle link...
# samsunspor # tuzlaspor # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor
Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Samsunspor ile Tuzlaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Samsunspor, ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 kaybeden Samsunspor, topladığı 63 puanla 1. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Tuzlaspor ise ligde oynadığı 29 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Tuzlaspor, topladığı 34 puanla 12. sırada yer alıyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.