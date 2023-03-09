CANLI MAÇ İZLE | Sevilla - Fenerbahçe canlı izle

Avrupa futbolunun en büyük ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sevilla ile Fenerbahçe arasında oynanacak.