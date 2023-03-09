CANLI MAÇ İZLE | Sevilla - Fenerbahçe canlı izle
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu maçında Sevilla ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sevilla - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Sevilla - Fenerbahçe maçı 11'leri ne? Sevilla - Fenerbahçe maçı canlı izle link...
Avrupa futbolunun en büyük ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sevilla ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Ev sahibi Sevilla, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 5 puanla G Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Sevilla, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazandı. Avrupa Ligi son 16 play-off turunda PSV Eindhoven ile karşılaşan İspanya ekibi, rakibini kendi sahasındaki ilk maçta 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sevilla, ikinci maçtaki 2-0'lık yenilgiye rağmen adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazanmıştı.
Konuk ekip Fenerbahçe ise Avrupa Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla B Grubu'nu 1. sırada bitiren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanmıştı.
Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'daki maçta hakem François Letexier görev yapacak.