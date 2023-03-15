CANLI MAÇ İZLE | Sivas Belediyespor - Bursaspor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. hafta erteleme maçında Sivas Belediyespor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı nereden izlenir? Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı hangi kanalda? Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24. hafta erteleme maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sivas Belediyespor ile Bursaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Sivas Belediyespor, ligde oynadığı 24 maçta 1 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Batman Petrolspor'a 1-0 yenilen Sivas Belediyespor, topladığı 11 puanla 19. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kalan Bursaspor, topladığı 26 puanla 15. sırada yer alıyor.
SİVAS BELEDİYESPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Sivas Belediyespor - Bursaspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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