CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?Sivasspor - Fenerbahçe maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe A Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe A Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda Esenler Erokspor ile karşılaşan Sivasspor, rakibini 5-2 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırmaya hak kazandı. Son 16 turunda Karacabey Belediyespor ile eşleşen Yiğidolar, rakibini 3-0'lık skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde de Gaziantep FK ile eşleşen Sivasspor, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK'nin lig ve kupadan çekilmesiyle birlikte kupada doğrudan yarı finale yükseldi.

CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe A Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmaya hak kazandı. Çeyrek finalde Kayserispor ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler rakibini 4-1'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi.

CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe A Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.