CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe A Spor canlı izle
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?Sivasspor - Fenerbahçe maçı canlı izle link...
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Ev sahibi Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda Esenler Erokspor ile karşılaşan Sivasspor, rakibini 5-2 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırmaya hak kazandı. Son 16 turunda Karacabey Belediyespor ile eşleşen Yiğidolar, rakibini 3-0'lık skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde de Gaziantep FK ile eşleşen Sivasspor, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK'nin lig ve kupadan çekilmesiyle birlikte kupada doğrudan yarı finale yükseldi.
Konuk ekip Fenerbahçe ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmaya hak kazandı. Çeyrek finalde Kayserispor ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler rakibini 4-1'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.