CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Sivasspor - Fenerbahçe maçı 11'leri ne? Sivasspor - Fenerbahçe maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Ev sahibi Sivasspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Sivasspor, topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 29 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, topladığı 64 puanla 2. sırada bulunuyor.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta hakem Zorbay Küçük görev yapacak.