CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Sivasspor - Fenerbahçe maçı 11'leri ne? Sivasspor - Fenerbahçe maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Sivasspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Sivasspor, topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 29 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, topladığı 64 puanla 2. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 4 4 5

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta hakem Zorbay Küçük görev yapacak.