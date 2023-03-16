CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fiorentina canlı izle
UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Sivasspor ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Fiorentina maçı nereden izlenir? Sivasspor - Fiorentina maçı hangi kanalda? Sivasspor - Fiorentina maçı 11'leri ne? Sivasspor - Fiorentina maçı canlı izle link...
Avrupa futbolunun en büyük üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Başakşehir ile Gent arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
Ev sahibi Sivasspor, Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 11 puanla G Grubu'nu 1. sırada bitiren Sivasspor, Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Fiorentina ise Konferans Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Fiorentina, bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Konferans Ligi son 16 play-off turunda Braga ile eşleşen İtalya temsilcisi, rakibini 4-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup ederek son 16 turuna kalmayı başardı.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta hakem Nikola Dabanović görev yapacak.