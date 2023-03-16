CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Fiorentina canlı izle

Avrupa futbolunun en büyük üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Başakşehir ile Gent arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.