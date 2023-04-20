CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Trabzonspor canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Sivasspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maçı 11'leri ne? Sivasspor - Trabzonspor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Sivasspor, ligde oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 kaybeden Sivasspor, topladığı 31 puanla 13. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Trabzonspor ise ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer topladığı 45 puanla 6. sırada bulunuyor.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.