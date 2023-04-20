CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Trabzonspor canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Sivasspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maçı 11'leri ne? Sivasspor - Trabzonspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Trabzonspor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Trabzonspor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Sivasspor, ligde oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 kaybeden Sivasspor, topladığı 31 puanla 13. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Trabzonspor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Trabzonspor ise ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer topladığı 45 puanla 6. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - Trabzonspor canlı izle - Resim: 4 4 5

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.