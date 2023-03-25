CANLI MAÇ İZLE | Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor canlı izle
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı nereden izlenir? Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı hangi kanalda? Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı canlı izle link...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Tarsus İdman Yurdu ile Bursaspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Tarsus İdman Yurdu, ligde oynadığı 26 maçta 3 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Nazilli Belediyespor'a 5-0 mağlup olan Tarsus İdman Yurdu, topladığı 20 puanla 17. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bursaspor ise ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaraspor'a 1-0 kaybeden Bursaspor, topladığı 29 puanla 14. sırada yer alıyor.
TARSUS İDMAN YURDU - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14.00'te başlayacak Tarsus İdman Yurdu - Bursaspor maçı Fuchs Sports kanalından futbolseverlerle buluşacak.
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