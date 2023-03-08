CANLI MAÇ İZLE | Tottenham - Milan canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Tottenham ile Milan karşı karşıya geliyor. Tottenham - Milan maçı nereden izlenir? Tottenham - Milan maçı hangi kanalda? Tottenham - Milan maçı 11'leri ne? Tottenham - Milan maçı canlı izle link...
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Tottenham ile Milan arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Milan 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Tottenham, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla E Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
Konuk ekip Milan ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla E Grubu'nu 2. sırada bitiren Milan, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
TOTTENHAM - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 23.00'te başlayacak Tottenham - Milan maçı TV 8,5 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.