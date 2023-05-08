CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Ankaragücü beIN Sports 2 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Trabzonspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Ankaragücü maçı 11'leri ne? Trabzonspor - Ankaragücü maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Trabzonspor ile Ankaragücü arasında oynanacak.
Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, topladığı 45 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Ankaragücü, topladığı 35 puanla 13. sırada bulunuyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçta hakem Erkan Özdamar görev yapacak.