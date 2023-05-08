CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Ankaragücü beIN Sports 2 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Trabzonspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Ankaragücü maçı 11'leri ne? Trabzonspor - Ankaragücü maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Ankaragücü beIN Sports 2 canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Trabzonspor ile Ankaragücü arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Ankaragücü beIN Sports 2 canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, topladığı 45 puanla 8. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Ankaragücü beIN Sports 2 canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Ankaragücü, topladığı 35 puanla 13. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Ankaragücü beIN Sports 2 canlı izle - Resim: 4 4 5

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçta hakem Erkan Özdamar görev yapacak.