CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Basel canlı izle
UEFA Konferans Ligi'nin son 16 play-off turunda Trabzonspor ile Basel karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Basel maçı nereden izlenir? Trabzonspor - Basel maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Basel maçı 11'leri ne? Trabzonspor - Basel maçı canlı izle link...
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak.
Ev sahibi Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet almıştı. Topladığı 9 puanla H Grubu'nu 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmeye hak kazanmıştı.
Konuk ekip Basel ise UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeden önce 3 ön eleme turunu geçmeyi başarmıştı. Basel, UEFA Konferans Ligi gruplarında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 11 puanla H Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Basel, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı.
TRABZONSPOR - BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 20.45'te başlayacak Trabzonspor - Basel maçı TV 8 ve EXXEN ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.