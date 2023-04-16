CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Beşiktaş maçı 11'leri ne? Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Beşiktaş - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Beşiktaş - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 kaybeden bordo-mavililer, topladığı 44 puanla 6. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Beşiktaş - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 55 puanla 3. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Beşiktaş - Resim: 4 4 5

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçta hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.