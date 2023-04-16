CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Beşiktaş maçı 11'leri ne? Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 kaybeden bordo-mavililer, topladığı 44 puanla 6. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor'u 3-1 ile geçmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 55 puanla 3. sırada bulunuyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçta hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.