CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 1 canlı izle

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı nereden izlenir? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 11'leri ne? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Trabzonspor, topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 32 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Adana Demirspor'a 3-2 kaybeden Fatih Karagümrük, topladığı 44 puanla 9. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 1 canlı izle - Resim: 4 4 5

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçta hakem Turgut Doman görev yapacak.