CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 1 canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı nereden izlenir? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 11'leri ne? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak.
Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Trabzonspor, topladığı 48 puanla 8. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 32 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Adana Demirspor'a 3-2 kaybeden Fatih Karagümrük, topladığı 44 puanla 9. sırada bulunuyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçta hakem Turgut Doman görev yapacak.