CANLI MAÇ İZLE | Trabzonspor - Kayserispor canlı izle
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Kayserispor maçı nereden izlenir? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Kayserispor maçı 11'leri ne? Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı izle link...
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak.
Ev sahibi Trabzonspor, ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Adana Demirspor'u 4-1 ile geçmeyi başaran Trabzonspor, topladığı 44 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kayserispor ise ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Antalyaspor'a 4-0 mağlup olan Kayserispor, topladığı 38 puanla 7. sırada bulunuyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki maçta hakem Erkan Özdamar görev yapacak.