CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Tuzlaspor - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Tuzlaspor - Bodrumspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Tuzlaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 1-0 kaybeden Tuzlaspor, topladığı 34 puanla 12. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor ile 2-2 berabere kalan Bodrumspor, topladığı 49 puanla 7. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 4

TUZLASPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayacak Tuzlaspor - Bodrumspor maçı TRT Spor ve beIN Sports MAX 1 kanalından yayınlanacak.

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