CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Bodrumspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Tuzlaspor - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Tuzlaspor - Bodrumspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Tuzlaspor ile Bodrumspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 30 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 1-0 kaybeden Tuzlaspor, topladığı 34 puanla 12. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor ile 2-2 berabere kalan Bodrumspor, topladığı 49 puanla 7. sırada yer alıyor.
TUZLASPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 16.00'da başlayacak Tuzlaspor - Bodrumspor maçı TRT Spor ve beIN Sports MAX 1 kanalından yayınlanacak.