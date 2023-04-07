CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Denizlispor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Tuzlaspor - Denizlispor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda? Tuzlaspor - Denizlispor maçı canlı izle link...
Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Tuzlaspor ile Denizlispor arasında oynanacak.
Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 28 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etmeyi başaran Tuzlaspor, topladığı 31 puanla 13. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Denizlispor ise ligde oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Göztepe'ye 2-0 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada yer alıyor.
TUZLASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 16.00'da başlayacak Tuzlaspor - Denizlispor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.
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