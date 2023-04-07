CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Denizlispor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Tuzlaspor - Denizlispor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda? Tuzlaspor - Denizlispor maçı canlı izle link...

# tuzlaspor # denizlispor # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor # beIN Sports 2
Son Güncelleme:
CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Denizlispor canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Tuzlaspor ile Denizlispor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Denizlispor canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 28 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etmeyi başaran Tuzlaspor, topladığı 31 puanla 13. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Denizlispor canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Denizlispor ise ligde oynadığı 26 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Göztepe'ye 2-0 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Denizlispor canlı izle - Resim: 4 4 4

TUZLASPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da başlayacak Tuzlaspor - Denizlispor maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

TUZLASPOR - DENİZLİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ