CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Eyüpspor TRT Spor canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Tuzlaspor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Tuzlaspor - Eyüpspor maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Eyüpspor TRT Spor canlı izle - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Tuzlaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Eyüpspor TRT Spor canlı izle - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 32 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'a 1-0 kaybeden Tuzlaspor, topladığı 37 puanla 12. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Eyüpspor TRT Spor canlı izle - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 33 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, topladığı 68 puanla 4. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Eyüpspor TRT Spor canlı izle - Resim: 4 4 5

15 Temmuz Stadı'ndaki maçta hakem Turgut Doman görev yapacak.