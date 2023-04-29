CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Eyüpspor TRT Spor canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Tuzlaspor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Tuzlaspor - Eyüpspor maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Tuzlaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak.
Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 32 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'a 1-0 kaybeden Tuzlaspor, topladığı 37 puanla 12. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Eyüpspor ise ligde oynadığı 33 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, topladığı 68 puanla 4. sırada yer alıyor.
15 Temmuz Stadı'ndaki maçta hakem Turgut Doman görev yapacak.