CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Göztepe canlı izle

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Tuzlaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Tuzlaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Tuzlaspor - Göztepe maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Göztepe canlı izle - Resim: 1 1 4

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Tuzlaspor ile Göztepe arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Göztepe canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu'ya 2-1 kaybeden Tuzlaspor, topladığı 28 puanla 12. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Göztepe canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, topladığı 35 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Göztepe canlı izle - Resim: 4 4 4

TUZLASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 13.30'da başlayacak Tuzlaspor - Göztepe maçı TRT Avaz ve beIN Sports MAX 1 kanalından yayınlanacak.

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