CANLI MAÇ İZLE | Tuzlaspor - Göztepe canlı izle
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Tuzlaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Tuzlaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Tuzlaspor - Göztepe maçı canlı izle link...
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Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Tuzlaspor ile Göztepe arasında oynanacak.
Ev sahibi Tuzlaspor, ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Altınordu'ya 2-1 kaybeden Tuzlaspor, topladığı 28 puanla 12. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, topladığı 35 puanla 11. sırada yer alıyor.
TUZLASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 13.30'da başlayacak Tuzlaspor - Göztepe maçı TRT Avaz ve beIN Sports MAX 1 kanalından yayınlanacak.