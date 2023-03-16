CANLI MAÇ İZLE | Valencia - Fenerbahçe Beko canlı izle
Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında Valencia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Valencia - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir? Valencia - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Valencia - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle link...
Turkish Airlines EuroLeague'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Valencia ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.
Ev sahibi Valencia, EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 13 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Real Madrid'e 95-51 kaybeden Valencia, topladığı 26 puanla 12. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Barcelona'yı 81-73 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor.
VALENCİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 22.30'da başlayacak Valencia - Fenerbahçe Beko maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.
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