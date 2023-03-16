CANLI MAÇ İZLE | Valencia - Fenerbahçe Beko canlı izle

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında Valencia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Valencia - Fenerbahçe Beko maçı nereden izlenir? Valencia - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Valencia - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle link...

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CANLI MAÇ İZLE | Valencia - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 1 1 4

Turkish Airlines EuroLeague'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın keyifli geçmesi beklenen ve basketbolseverler tarafından merakla beklenen maçlarından biri de Valencia ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.

CANLI MAÇ İZLE | Valencia - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 2 2 4

Ev sahibi Valencia, EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 13 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Real Madrid'e 95-51 kaybeden Valencia, topladığı 26 puanla 12. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Valencia - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 3 3 4

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Barcelona'yı 81-73 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor.

CANLI MAÇ İZLE | Valencia - Fenerbahçe Beko canlı izle - Resim: 4 4 4

VALENCİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22.30'da başlayacak Valencia - Fenerbahçe Beko maçı S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak.

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