Çaykur Rizespor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Altay maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Altay maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Altay maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Altay karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 yenmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 43 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Altay, topladığı 25 puanla 13. sırada yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor - Altay maçı 18 Mart Cumartesi günü oynanacak.