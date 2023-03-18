Çaykur Rizespor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Altay karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Altay maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Altay maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Altay maçı hangi kanalda?

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Çaykur Rizespor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Altay karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 yenmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 43 puanla 5. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Altay ise ligde oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Altay, topladığı 25 puanla 13. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

ÇAYKUR RİZESPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 27. haftasındaki Çaykur Rizespor - Altay maçı 18 Mart Cumartesi günü oynanacak.