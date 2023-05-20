Çaykur Rizespor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Altınordu maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Altınordu maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda?

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Çaykur Rizespor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 38. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Altınordu karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Çaykur Rizespor ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 13 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalan Çaykur Rizespor, topladığı 67 puanla 2. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 35 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Erzurumspor FK'ye 1-0 kaybeden Altınordu, topladığı 34 puanla 16. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

ÇAYKUR RİZESPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 38. haftasındaki Çaykur Rizespor - Altınordu maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.