Çaykur Rizespor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Altınordu maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Altınordu maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Altınordu maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 38. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Altınordu karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Çaykur Rizespor ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 13 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Göztepe ile 3-3 berabere kalan Çaykur Rizespor, topladığı 67 puanla 2. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Altınordu ise ligde oynadığı 35 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Erzurumspor FK'ye 1-0 kaybeden Altınordu, topladığı 34 puanla 16. sırada yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 38. haftasındaki Çaykur Rizespor - Altınordu maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.