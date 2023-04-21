Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 31 maçta 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 31 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği, topladığı 28 puanla 16. sırada yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 34. haftasındaki Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı 23 Nisan Pazar günü oynanacak.