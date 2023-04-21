Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

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Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 31 maçta 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 31 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği, topladığı 28 puanla 16. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 34. haftasındaki Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı 23 Nisan Pazar günü oynanacak.