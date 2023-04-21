Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 31 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altay ile 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği, topladığı 28 puanla 16. sırada yer alıyor.