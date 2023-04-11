Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'yi 2-0 ile geçmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 55 puanla 3. sırada yer alıyor.