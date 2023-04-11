Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda?

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Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, topladığı 54 puanla 4. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'yi 2-0 ile geçmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 55 puanla 3. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

ÇAYKUR RİZESPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 32. haftasındaki Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı 13 Nisan Perşembe günü oynanacak.