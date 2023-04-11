Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, topladığı 54 puanla 4. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'yi 2-0 ile geçmeyi başaran Sakaryaspor, topladığı 55 puanla 3. sırada yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 32. haftasındaki Çaykur Rizespor - Sakaryaspor maçı 13 Nisan Perşembe günü oynanacak.