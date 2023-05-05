Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Tuzlaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor ile golsüz berabere kalan Tuzlaspor, topladığı 38 puanla 12. sırada yer alıyor.