Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda?

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Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 36. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 33 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Pendikspor'a 3-2 kaybeden Çaykur Rizespor, topladığı 63 puanla 3. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Tuzlaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor ile golsüz berabere kalan Tuzlaspor, topladığı 38 puanla 12. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

ÇAYKUR RİZESPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 36. haftasındaki Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı 7 Mayıs Pazar günü oynanacak.