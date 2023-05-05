Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Peki Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 36. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Çaykur Rizespor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Çaykur Rizespor, ligde oynadığı 33 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Pendikspor'a 3-2 kaybeden Çaykur Rizespor, topladığı 63 puanla 3. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Tuzlaspor ise ligde oynadığı 33 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Eyüpspor ile golsüz berabere kalan Tuzlaspor, topladığı 38 puanla 12. sırada yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 36. haftasındaki Çaykur Rizespor - Tuzlaspor maçı 7 Mayıs Pazar günü oynanacak.