Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 32. haftasında Cazoo Baskonia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Cazoo Baskonia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Cazoo Baskonia, EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 16 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında ALBA Berlin'i 93-87 mağlup etmeyi başaran Cazoo Baskonia, topladığı 32 puanla 8. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 18 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Real Madrid' 90-75'lik skorla boyun eğen Fenerbahçe Beko, topladığı 36 puanla 5. sırada bulunuyor.
CAZOO BASKONİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı 31 Mart Cuma günü oynanacak.