Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 32. haftasında Cazoo Baskonia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Cazoo Baskonia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Cazoo Baskonia, EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 16 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında ALBA Berlin'i 93-87 mağlup etmeyi başaran Cazoo Baskonia, topladığı 32 puanla 8. sırada bulunuyor.

Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 31 maçta 18 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Real Madrid' 90-75'lik skorla boyun eğen Fenerbahçe Beko, topladığı 36 puanla 5. sırada bulunuyor.

Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

CAZOO BASKONİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı 31 Mart Cuma günü oynanacak.