Ceyhun Gülselam Altay ile el sıkıştı

1. Lig ekiplerinden Altay'da top koşturan Ceyhun Gülselam'ın Altay ile sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.

Ceyhun Gülselam Altay ile el sıkıştı
Süleyman Daban Süleyman Daban
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1. Lig ekiplerinden Altay'da Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur takımda forma giyen Ceyhun Gülselam'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde profesyonel şube sorumlusu Süleyman Özkaral'la bir araya geldiği belirtildi.

Yeni sözleşmeye imza atan Ceyhun Gülselam'a başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # altay # Ceyhun Gülselam # sözleşme
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