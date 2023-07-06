Ceyhun Gülselam Altay ile el sıkıştı
1. Lig ekiplerinden Altay'da top koşturan Ceyhun Gülselam'ın Altay ile sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.
1. Lig ekiplerinden Altay'da Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezondur takımda forma giyen Ceyhun Gülselam'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde profesyonel şube sorumlusu Süleyman Özkaral'la bir araya geldiği belirtildi.
Yeni sözleşmeye imza atan Ceyhun Gülselam'a başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# spor # altay # Ceyhun Gülselam # sözleşme