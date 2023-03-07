Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Chelsea ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Chelsea - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Chelsea - Borussia Dortmund maçı saat kaçta? Chelsea - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Chelsea ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı Borussia Dortmund 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla E Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
Konuk ekip Borussia Dortmund ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 9 puanla G Grubu'nu 2. sırada bitiren Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
CHELSEA - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Chelsea - Borussia Dortmund maçı 7 Mart Salı günü oynanacak.