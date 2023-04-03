Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 8. hafta erteleme maçında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Chelsea - Liverpool maçı saat kaçta? Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde 8. hafta erteleme maçında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Chelsea, ligde oynadığı 28 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Aston Villa'ya 2-0 kaybeden Chelsea, topladığı 38 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Liverpool ise ligde oynadığı 27 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manchester City'ye 4-1 kaybeden Liverpool, topladığı 42 puanla 8. sırada yer alıyor.
CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 8. hafta erteleme maçındaki Chelsea - Liverpool maçı 4 Nisan Salı günü oynanacak.